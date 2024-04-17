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Башкирию избавят от ям до середины июня

Башкирию избавят от ям до середины июня

17 апреля 2024, 15:26
Фото: 1MI
В Башкирии занялись устранением ям на дорогах. На региональных и межмуниципальных дорогах, дворовых территориях и межквартальных проездах ликвидируют провалы.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров заметил, что за последние четыре года значительно снизилось количество дефектов на дорогах. Сейчас есть более 19 тысяч проблемных мест в регионе, из которых уже отремонтировали 3,2 тысячи.

Для решения задачи дорожники используют холодный или литой асфальт. Разметку планируют наносить в этом году на региональных и межмуниципальных дорогах, затронут рабочие 15,7 тысячи км. При благоприятных условиях краской закрасят участки до конца июня, а термопластиком завершат работы еще через месяц.

Назаров поручил муниципалитетам завершить оцифровку ям на дорогах до середины мая. Окончательно покончить с ними требуется до 15 чисел первого месяца лета.

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#Марина Шорина#Общество#Башкирия#Башкортостан#Ямы#Назаров Андрей Геннадьевич
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