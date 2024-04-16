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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Вводится запрет на рыбную ловлю

Внимание рыбакам — с 25 апреля в Башкирии нельзя будет рыбачить

16 апреля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Вводится запрет на рыбную ловлю
В регионе начинается весенний нерест, в связи с чем вводится запрет на рыбную ловлю.

Уже с сегодняшнего дня, с 15 апреля, в Башкирии вводится запрет на промышленное рыболовство. Он продлится два месяца, до 15 июня. Чуть короче он будет на Нижнекамском водохранилище — с 25 апреля по 5 июня.

Но рыбачить нельзя будет и «для удовольствия», завило минэкологии Башкирии.

Если уж очень хочется, можно ловить рыбу с берега, где рыба не нерестится. Ограничения в орудии лова — донная или поплавочная удочка, на которой не более двух крючков. Определить эти места «на глаз» довольно трудно, ведь рыба нерестится везде, где есть растительность. Перечень участков нереста можно посмотреть здесь. Правда, для определения мест рыбалки нужно обладать недюжинными знаниями географии или навигатором.

К тому же рыбаков ограничили в весе улова — не более 5 кг. «Малышей» придется отпустить. Выпустить придется жерехов и сазанов, не доросших до 40 см, лещей — менее 28 см, сомов — мельче 90 см, раков — короче 10 см.

Нарушать нерестовый запрет крайне дорого. Если вы попадетесь сотрудникам рыбнадзора, придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Если при этом вы являетесь должностным лицом, штраф возрастет до 20-30 тысяч рублей. А если юрлицо — взлетит до 100-200 тысяч рублей. Плавсредство может быть конфисковано. А если ущерб оценят как крупный, можно даже загреметь в тюрьму.

Чтобы не навлечь на себя гнев минэкологии, не стоит даже появляться на лодке или катере в границах рыбоохранных зон. К примеру, на реках Уфа и Белая ширина водоохранной зоны равна 200 м.

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#Инна Мамонтова#Башкирия#Уфа#Водоемы#Башкортостан#Рыбалка#Запрет#Экологическая система
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