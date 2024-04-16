В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Уфе в период с 22 апреля по 30 июня ограничат проезд на участке от ул. Советской до ул. Цюрупы. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в связи с проведением реконструкции улицы Октябрьской революции.
Отмечается, что в указанный период изменится схема движения автобусного маршрута №13 — он не будет заезжать на ул. Ленина по ул. Пушкина.
Напомним, ранее стало известно, что из схемы движения маршрутов № 101, 110 и 110с иключат остановку «Дачник». Примечательно, что в схему их движения остановку внесли всего несколько недель назад. Что послужило причиной такого решения — не уточняется.