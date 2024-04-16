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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Проезд по улице в центре Уфы ограничат на несколько месяцев

В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

16 апреля 2024, 09:43
Фото: 1MI

Проезд по улице в центре Уфы ограничат на несколько месяцев

Изменения вступают в силу уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В Уфе в период с 22 апреля по 30 июня ограничат проезд на участке от ул. Советской до ул. Цюрупы. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в связи с проведением реконструкции улицы Октябрьской революции.

Отмечается, что в указанный период изменится схема движения автобусного маршрута №13 — он не будет заезжать на ул. Ленина по ул. Пушкина.

Напомним, ранее стало известно, что из схемы движения маршрутов № 101, 110 и 110с иключат остановку «Дачник». Примечательно, что в схему их движения остановку внесли всего несколько недель назад. Что послужило причиной такого решения — не уточняется.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Ограничение движения#Новости Башкирии#Автобусы
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