В Уфе директор гимназии спасла школьницу от маньяка

Женщина повела себя очень смело, быстро оказавшись на месте нападения она остановила злоумышленника, после чего он пустился в бега. Однако при этом успела снять негодяя на телефон, чем очень помогла сотрудникам полиции. Подозреваемого уже вычислили и задержали, он дает признательные показания.