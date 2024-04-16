В Уфе директор гимназии спасла школьницу от маньяка

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Стали известны подробности нападения на девочку, на которую охотился «черниковский маньяк». Подозреваемый уже успел напасть на ребёнка, но его вовремя спугнули. На крики школьницы прибежала директор гимназии № 86 Светлана Михеева.
Женщина повела себя очень смело, быстро оказавшись на месте нападения она остановила злоумышленника, после чего он пустился в бега. Однако при этом успела снять негодяя на телефон, чем очень помогла сотрудникам полиции. Подозреваемого уже вычислили и задержали, он дает признательные показания.
«Женщина героическая спасибо ей от всех родителей!», «Молодец, страна должна гордиться такими неравнодушными гражданами!!! Успехов Светлане!!!», «Красавица и работа по призванию любить детей …молодец», «Огромная благодарность таким людям!», — восхищаются поступком Светланы Михеевой жители Башкирии.