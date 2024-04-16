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В Башкирии загорелось здание мечети

В Башкирии загорелось здание мечети

16 апреля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Инцидент произошел в понедельник, 15 апреля, в Аскинском районе республики, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание произошло в здании бревенчатой мечети по ул. Гагарина в деревне Султанбеково Аскинского района. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Первыми на место пожара прибыли добровольные пожарные Султанбековского и Урмиявозского сельских советов. Им удалось локализовать начавшийся пожар и ликвидировать открытое горение.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Напомним, ранее пожар произошел в деревянной мечети в Буздякском районе. Как оказалось, загорелось здание местной Мусульманской Религиозной Организации Махалля. Пламя распространилось на площади 36 кв. м.

#Азамат Нухов
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