В Башкирии загорелось здание мечети

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Возгорание произошло в здании бревенчатой мечети по ул. Гагарина в деревне Султанбеково Аскинского района. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Первыми на место пожара прибыли добровольные пожарные Султанбековского и Урмиявозского сельских советов. Им удалось локализовать начавшийся пожар и ликвидировать открытое горение.
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
Напомним, ранее пожар произошел в деревянной мечети в Буздякском районе. Как оказалось, загорелось здание местной Мусульманской Религиозной Организации Махалля. Пламя распространилось на площади 36 кв. м.