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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Башкирии продолжает расти уровень воды в реках

В Башкирии за сутки увеличился уровень воды в реках Белая, Дёма и Большой Ик

16 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI

В Башкирии продолжает расти уровень воды в реках

Где-то вода поднялась на 9 см.

На 16 апреля наблюдается повышение уровня воды на реках Белая, Дема и Большой Ик. За сутки уровень воды на реке Белая, в районе н. п. Арский Камень в Белорецком районе, увеличился на 9 см. Правда, нет угрозы подтопления населенным пунктам.

На реке Дема, в районе н. п. Бочкарёва в Чишминском районе, уровень воды за сутки повысился на 24 см и составил 544 см. До достижения неблагоприятного уровня остается 144 см. Возможно затопление участков СНТ «Здоровье», СНТ «Озерное» и СНТ «Дуслык-Алкино», всего около 150 участков.

Уровень воды на реке Большой Ик увеличился на 26 см и достиг 257 см. До достижения неблагоприятного уровня остается менее метра. Возможно затопление 9 придомовых территорий в н. п. Верхнемурсаляево Кугарчинского района и 5 придомовых территорий в н. п. Нижний Сарабиль в Зианчуринском районе.

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На малых степных реках наблюдается снижение уровня воды, однако на горных реках, таких как Сим, Инзер и Ай, наблюдается достижение максимальных уровней, которые снизятся до 20 апреля.

Юмагузинское и Павловское водохранилища продолжают наполняться, в то время как Нугушское водохранилище сбрасывает воду. Сброс воды незначительно влияет на уровни воды в реках. Согласно расписанию работы Павловского водохранилища, пики сбросов ожидаются в период с 21 по 23 апреля. Соответственно, в эти даты ожидается достижение максимальных уровней на реках Уфа и Белая.

В Главном управлении находятся под контролем 26 ситуаций в 16 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 102 придомовых территорий, 343 садовых участков, 21 участка автомобильных дорог и 8 низководных мостов. Нет информации о затопленных жилых и садовых домах. За сутки 18 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов организовали работу. За последние 24 часа вода отступила с 2 участков автодорог, 43 придомовых территорий и 5 садовых участков.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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