В Башкирии за сутки увеличился уровень воды в реках Белая, Дёма и Большой Ик

Юмагузинское и Павловское водохранилища продолжают наполняться, в то время как Нугушское водохранилище сбрасывает воду. Сброс воды незначительно влияет на уровни воды в реках. Согласно расписанию работы Павловского водохранилища, пики сбросов ожидаются в период с 21 по 23 апреля. Соответственно, в эти даты ожидается достижение максимальных уровней на реках Уфа и Белая.