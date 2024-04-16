В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Нефтекамске автомобиль на огромной скорости влетел в девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.
По данным тг-канала, пара переходила дорогу на улице Ленина, когда водитель легкового авто, не сбавляя скорости, въехал в них. По словам очевидцев, после совершенного ДТП водитель не остановился. Пострадавшая находится в реанимации.
Напомним, ранее в Уфе произошло ДТП на проспекте Октября — водитель автобуса сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Как сообщает сестра пострадавшей телеграм-каналу «БашДТП», произошло все, когда девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.