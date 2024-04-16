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В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе

В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе

16 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI
ДТП произошло на улице Ленина в Нефтекамске, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В Нефтекамске автомобиль на огромной скорости влетел в девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

По данным тг-канала, пара переходила дорогу на улице Ленина, когда водитель легкового авто, не сбавляя скорости, въехал в них. По словам очевидцев, после совершенного ДТП водитель не остановился. Пострадавшая находится в реанимации.

Видео: Mash Batash

Напомним, ранее в Уфе произошло ДТП на проспекте Октября — водитель автобуса сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Как сообщает сестра пострадавшей телеграм-каналу «БашДТП», произошло все, когда девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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