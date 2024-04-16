В Башкирии суд оштрафовал репера-иноагента Face*

Суд в Уфе вынес приговор Ивану Дрёмину, известному как рэпер Face, который был признан иноагентом и оштрафован за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В соответствии с решением суда, Дрёмин признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. В августе 2023 года рэпер уже был оштрафован на сумму в 30 тысяч рублей.