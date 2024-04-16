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Updated Сегодня, 11:47

Суд Башкирии в очередной раз признал репера Face нарушителем закона

В Башкирии суд оштрафовал репера-иноагента Face*

16 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI

Суд Башкирии в очередной раз признал репера Face нарушителем закона

Дрёмину снова придётся платить за правонарушения.

Суд в Уфе вынес приговор Ивану Дрёмину, известному как рэпер Face, который был признан иноагентом и оштрафован за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. В соответствии с решением суда, Дрёмин признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.34 Кодекса об административных правонарушениях России. В августе 2023 года рэпер уже был оштрафован на сумму в 30 тысяч рублей.

*признан иноагентом — Роскомнадзор

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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