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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

После своего ареста стрелок из Ишимбая заявил, что хочет отправиться на СВО

В Башкирии «ишимбайский стрелок» хочет искупить свою вину за убийство

16 апреля 2024, 08:45
Фото: 1MI

После своего ареста стрелок из Ишимбая заявил, что хочет отправиться на СВО

При этом вину свою он так и не признал.

Появилась информация о том, что Марзпетуни Галустян, устроивший стрельбу в ночном клубе в Ишимбая и смертельно ранивший 23-летнего парня, местного жителя, изъявил желание отправиться на специальную военную операцию. Таким образом стрелок якобы хочет искупить свою вину перед погибшим и его семьёй.

В социальных сетях эту новость активно обсуждают жители республики, ведь история с трагической гибелью молодого ишимбайца никого не оставила равнодушной.

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«Я бы с ним не захотел бы служить…видно же не адекватный», «Не искупить свою вину, а отмазаться», «Будет предателем, перебежит на сторону ВСУ и стрелять в наших солдат. Нет ему веры», «Ему должна быть дорога только в тюрьму. Никаких СВО. Если отправят на СВО, вернётся через год, ещё и денег заработает. И не факт, что эти деньги не зажмёт родителям парня, которого он убил», — рассуждают жители.

При этом известно, что нападавший так и не признал свою вину. Сейчас Галустян находится в СИЗО, туда его отправили на два месяца.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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