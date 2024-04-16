В Башкирии «ишимбайский стрелок» хочет искупить свою вину за убийство

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Появилась информация о том, что Марзпетуни Галустян, устроивший стрельбу в ночном клубе в Ишимбая и смертельно ранивший 23-летнего парня, местного жителя, изъявил желание отправиться на специальную военную операцию. Таким образом стрелок якобы хочет искупить свою вину перед погибшим и его семьёй.
В социальных сетях эту новость активно обсуждают жители республики, ведь история с трагической гибелью молодого ишимбайца никого не оставила равнодушной.
«Я бы с ним не захотел бы служить…видно же не адекватный», «Не искупить свою вину, а отмазаться», «Будет предателем, перебежит на сторону ВСУ и стрелять в наших солдат. Нет ему веры», «Ему должна быть дорога только в тюрьму. Никаких СВО. Если отправят на СВО, вернётся через год, ещё и денег заработает. И не факт, что эти деньги не зажмёт родителям парня, которого он убил», — рассуждают жители.
При этом известно, что нападавший так и не признал свою вину. Сейчас Галустян находится в СИЗО, туда его отправили на два месяца.