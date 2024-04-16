Узерли ушла из состава сериала «Великолепный век» из-за изматывающего графика

Мерьем проживала в Германии на момент начала кастинга для нового турецкого исторического сериала. Ее карьера на родине складывалась неудачно, поэтому она решила испытать удачу и пройти пробы на роль в масштабном турецком проекте. Ее талант и харизма поразили продюсеров, и она была выбрана для главной роли. Ей даже предложили привезти вещи из Берлина и возвращаться для участия в проекте, пишет newia.ru.