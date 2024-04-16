Узерли ушла из состава сериала «Великолепный век» из-за изматывающего графика

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Мерьем проживала в Германии на момент начала кастинга для нового турецкого исторического сериала. Ее карьера на родине складывалась неудачно, поэтому она решила испытать удачу и пройти пробы на роль в масштабном турецком проекте. Ее талант и харизма поразили продюсеров, и она была выбрана для главной роли. Ей даже предложили привезти вещи из Берлина и возвращаться для участия в проекте, пишет newia.ru.
Мерьем полностью посвятила себя работе, осознав успех и важность проекта. С выходом сериала актеры стали знаменитостями, но для Мерьем начались трудные испытания из-за напряженного графика, отсутствия рядом близких людей и незнания языка. Вскоре она не выдержала пребывания в чужой стране и решила разорвать контракт, вернувшись в Германию. То есть она по сути сбежала из проекта.
После ухода Мерьем ее заменила турецкая актриса Вахиде Перчин, которая справилась со своей работой. Однако замена вызвала недовольство у поклонников, требовавших вернуть Узерли. Несмотря на протесты, продюсеры решили оставить Перчин на своем месте.