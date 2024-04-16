Уфимца с сотней нарушений снова поймали за «шашки» на дорогах

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Жители столицы РБ показали, как 20-летний студент на отечественном автомобиле разъезжал по проспекту Салавата Юлаева. Он играл в так называемые «шашки», хаотично перестраивался, когда на дороге были и другие участники движения. Такая езда едва не привела к ДТП, которое якобы могло закончиться трагически.
В ГИБДД не оставили случившееся без внимания. Машину нашли, а водителя задержали в районе Дема. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, непристегнутый ремень, отсутствие полиса ОСАГО и «тонировку» молодой человек получил штрафы.
Полсотни материалов на мужчину завели за превышение скоростного режима. Еще 11 штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора. После случившегося вуз оповестят о нарушениях.