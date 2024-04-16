Уфимца с сотней нарушений снова поймали за «шашки» на дорогах

Жители столицы РБ показали, как 20-летний студент на отечественном автомобиле разъезжал по проспекту Салавата Юлаева. Он играл в так называемые «шашки», хаотично перестраивался, когда на дороге были и другие участники движения. Такая езда едва не привела к ДТП, которое якобы могло закончиться трагически.