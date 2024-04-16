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Уфимца с сотней нарушений снова поймали за «шашки» на дорогах

Уфимца с сотней нарушений снова поймали за «шашки» на дорогах

16 апреля 2024, 15:41
Фото: 1MI
За опасную езду в Уфе задержан молодой человек. Он за два года за рулем «Лады Приоры» нахватал 96 административных протоколов, а теперь получит новые.

Жители столицы РБ показали, как 20-летний студент на отечественном автомобиле разъезжал по проспекту Салавата Юлаева. Он играл в так называемые «шашки», хаотично перестраивался, когда на дороге были и другие участники движения. Такая езда едва не привела к ДТП, которое якобы могло закончиться трагически.

В ГИБДД не оставили случившееся без внимания. Машину нашли, а водителя задержали в районе Дема. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, непристегнутый ремень, отсутствие полиса ОСАГО и «тонировку» молодой человек получил штрафы.

Полсотни материалов на мужчину завели за превышение скоростного режима. Еще 11 штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора. После случившегося вуз оповестят о нарушениях.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль
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