Уфимские власти несколько месяцев не могут определить подрядчика для подсветки зданий

Поиск подрядчика на «архитектурно-художественную подсветку» 36 зданий на въезде в Уфу был объявлен в середине ноября 2023 года. Заказчиком выступает управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХИБ) городской администрации. Предполагалось, что подрядчик украсит дома по улицам Бехтерева, Айской, Академика Ураксина, Бакалинской, Высотной, Заки Валиди, Кавказской, Караидельской, Коммунистической, Менделеева, Октябрьской революции, Сочинской и по проспекту Салавата Юлаева. Работы должны были завершиться к лету 2024 года, однако затем сроки завершения были перенесены на 30 апреля 2025 года. Второй этап включает в себя создание «информационной системы видеомониторинга за архитектурно-художественной подсветкой зданий» и должен был завершиться 31 мая 2025 года (по последнему проекту госконтракта).