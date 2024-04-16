Уфимские власти несколько месяцев не могут определить подрядчика для подсветки зданий

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
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Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС по РБ) вмешалось в сделку по установке подсветки на въезде в Уфу. Конкурс на госконтракт стоимостью в 297 млн рублей приостановлен. Речь идёт о госконтракте на «выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки зданий въезда в г. Уфа со стороны аэропорта (въездные ворота)».
Поиск подрядчика на «архитектурно-художественную подсветку» 36 зданий на въезде в Уфу был объявлен в середине ноября 2023 года. Заказчиком выступает управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХИБ) городской администрации. Предполагалось, что подрядчик украсит дома по улицам Бехтерева, Айской, Академика Ураксина, Бакалинской, Высотной, Заки Валиди, Кавказской, Караидельской, Коммунистической, Менделеева, Октябрьской революции, Сочинской и по проспекту Салавата Юлаева. Работы должны были завершиться к лету 2024 года, однако затем сроки завершения были перенесены на 30 апреля 2025 года. Второй этап включает в себя создание «информационной системы видеомониторинга за архитектурно-художественной подсветкой зданий» и должен был завершиться 31 мая 2025 года (по последнему проекту госконтракта).
В середине декабря стало известно, что в конкурсе выиграла московская фирма «Вершина», согласившаяся украсить здания за 159,5 млн рублей.
Однако спустя некоторое время УФАС по РБ потребовало отменить итоги конкурса на госзакупку. Были выявлены недочёты, которые, по мнению «антимонопольщиков», нарушали порядок осуществления закупок.
В конце марта был объявлен новый конкурс на поиск подрядчика. Но и в этот раз администрация города допустила оплошности. Как передаёт «Коммерсантъ-Уфа», санкт-петербургская «Группа компаний „Мегаполис“» пожаловалась в УФАС по РБ на условия, прописанные в требованиях к поставщику. Например, недовольство вызвало наличие пункта об обязательном трёхлетнем опыте подобных контрактов со стоимостью не ниже 20% начальной стоимости нынешней госзакупки.
Также участник конкурса обратил внимание на необходимость установки информационной системы видеомониторинга, что технологически и функционально не связано с объектом госзакупки.
В настоящее время определение поставщика приостановлено на время рассмотрения жалобы.
Напомним, вчера стало известно о задержании начальницы Управления капитального строительства РБ за махинации в поставках УЗИ-аппаратов для больниц республики. Мы узнали, кто подменит на этом посту Инну Иксанову.