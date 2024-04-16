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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Уфаводоканал оказался не причастен к остановке движения трамваев на севере Уфы

Уфаводоканал отрицает причастность к размытию грунта под трамвайными путями

16 апреля 2024, 13:32

Уфаводоканал оказался не причастен к остановке движения трамваев на севере Уфы

Выяснилось, что труба не принадлежит госпредприятию.

Пресс-служба «Уфаводоканала» прокомментировала Mkset.ru сообщения об обрушении грунта на улице Трамвайной под рельсами. Как выяснилось, под трамвайными путями не коммуникаций, которые принадлежат госпредприятию.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля на улице Трамвайной произошло подтопление дороги. Причиной послужили дождь и прорыв ливневой трубы. Движение электротранспорта пришлось приостановить.

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Позже глава администрации Калининского района сообщил, что на улице Трамвайной произошло обрушение свода самотёчного канализационного коллектора диаметром 600 мм.

Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» ответила, что по улице Трамвайной, где размыло грунт под трамвайными путями, коммуникации «Уфаводоканала» не проходят.

— 16 апреля по ул. Трамвайной произошло обрушение грунта под трамвайными путями. Предварительной причиной инцидента являются минувшие дожди и неисправность ливневой канализации, её негерметичность — из-за чего произошло подтопление территории и провал грунта.

Представители предприятия заявили корреспонденту Mkset.ru, что ливневая канализация не принадлежит «Уфаводоканалу».

#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Прорыв канализации#Уфаводоканал#Калининский район#Коммунальная авария
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