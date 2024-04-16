Уфаводоканал отрицает причастность к размытию грунта под трамвайными путями

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Пресс-служба «Уфаводоканала» прокомментировала Mkset.ru сообщения об обрушении грунта на улице Трамвайной под рельсами. Как выяснилось, под трамвайными путями не коммуникаций, которые принадлежат госпредприятию.
Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля на улице Трамвайной произошло подтопление дороги. Причиной послужили дождь и прорыв ливневой трубы. Движение электротранспорта пришлось приостановить.
Позже глава администрации Калининского района сообщил, что на улице Трамвайной произошло обрушение свода самотёчного канализационного коллектора диаметром 600 мм.
Пресс-служба ГУП РБ «Уфаводоканал» ответила, что по улице Трамвайной, где размыло грунт под трамвайными путями, коммуникации «Уфаводоканала» не проходят.
— 16 апреля по ул. Трамвайной произошло обрушение грунта под трамвайными путями. Предварительной причиной инцидента являются минувшие дожди и неисправность ливневой канализации, её негерметичность — из-за чего произошло подтопление территории и провал грунта.
Представители предприятия заявили корреспонденту Mkset.ru, что ливневая канализация не принадлежит «Уфаводоканалу».