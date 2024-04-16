Уфа встретила 500 детей из Белгородской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
«Ребята, несмотря на ночное прибытие поезда, были активны и бодры, и с удовольствием знакомились с Уфой, живо интересуясь историей и достопримечательностями нашей столицы», — рассказали в МЧС республики.
Школьников разместят в лагере «Орленок» и доме отдыха «Березки». Там им не только обеспечат условия для продолжения их обучения, но и также организуют культурный досуг.
В республике дети пробудут до конца мая — начала июня.