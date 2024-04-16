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Уфа встретила 500 детей из Белгородской области

Уфа встретила 500 детей из Белгородской области

16 апреля 2024, 07:29
Фото: МЧС
В столице Башкирии из Белгородской области прибыли почти 500 детей в сопровождении взрослых.
«Ребята, несмотря на ночное прибытие поезда, были активны и бодры, и с удовольствием знакомились с Уфой, живо интересуясь историей и достопримечательностями нашей столицы», — рассказали в МЧС республики.
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Школьников разместят в лагере «Орленок» и доме отдыха «Березки». Там им не только обеспечат условия для продолжения их обучения, но и также организуют культурный досуг.

В республике дети пробудут до конца мая — начала июня.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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