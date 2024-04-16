Суд в Уфе вновь отложил вынесение решение по делу Фатхуллы Исхакова

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Во вторник, 16 марта, в Уфе суд должен был вынести окончательное решение по делу Фатхуллы Исхакова. Пенсионер, который провел 13 лет в тюрьме, отбывая срок за преступление, которого не совершал, подал иск к государству на 450 млн рублей, однако Верховный суд республики снизил размер компенсации до двух млн.
Как сообщил Mkset адвокат Исхакова Виталий Буркин, решение сегодня так и не было вынесено — суд объявил перерыв «для изучения дела».
— Сегодня судьи вновь объявили перерыв, как и месяц с лишним назад. Причем причины для перерыва абсолютно необоснованны. В прошлый раз они говорили, что перерыв нужен для изучения дела, хотя это не предусмотрено законом. Если есть необходимость в изучении дела, то дело изучается в совещательной комнате, куда уходят судьи. Объявленная сегодня причина звучала, как «поступило ходатайство от Исхакова о направлении запроса в конституционный суд». То есть насколько у нас Верховный суд республики был прав, чтобы конституционный суд прояснил и сегодня судьи объявили перерыв, потому что им якобы требуется время для обсуждения этого вопроса. Но дело в том, что это ходатайство Исхаков подал вместе с кассационной жалобой, то есть он его не подал сегодня, а ещё давно. То есть, если вам нужно было время [для изучения дела], то этот месяц и был, но сегодня появилась новая причина, — говорит Буркин.
На вопрос корреспондента Mkset о том, с чем может быть связано подобное затягивание рассмотрения дела, адвокат высказал предположение, что суд таким образом пытается тянуть время до момента биологической смерти заявителя. Отметим, что на данный момент Фатхулле Исхакову 86 лет.
— Ну, может, ждут пока умрет. Я не знаю, кем такая установка дана, но вот симптомы такие. Сегодня Исхаков попросил направить жалобы в Верховный суд России, председателю шестого кассационного суда о явном затягивании рассмотрения дела, причём предельного ясного дела, — считает Буркин.
Напомним, ранее Фатхулла Исхаков назвал «унижением достоинства» решение Верховного суда Башкирии о компенсации в 2 миллиона рублей за 13 лет, проведённых в тюрьме. Он обратился за помощью к общественности перед заседанием Шестого кассационного суда в г. Самаре.
В 1959 году Исхаков был осужден на тюремный срок за убийство троих человек. Однако позже выяснилось, что он не совершал преступления, и ему удалось добиться отмены приговора и реабилитации лишь в мае 2023 года. За время, проведённое за решёткой, Фатхулла Исхаков потерял жену, а сын остался сиротой. С тех пор начались тяжбы о компенсации морального вреда.
Фатхулла Исхаков и его защита требовали возместить ущерб в 450 миллионов рублей. Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил иск пенсионера к министерству финансов, потребовав взыскать с последнего 31,6 млн рублей. В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии в 15 раз уменьшил размер компенсации — до 2 млн рублей. Через некоторое время общественность поразило новое известие — председателя Ленинского райсуда, вынесшего решение о компенсации в 31,6 млн рублей, отстранили от должности и привлекли к дисциплинарной ответственности.
В марте 2024 года Исхаков сообщил, что Министерство финансов подало апелляцию на решение суда. По мнению министерсва, пенсионеру не положено никаких выплат. Кроме того, пенсионер заявил об анонимном письме, поступившем в его адрес. В тесте письма, по его словам, говорилось, что «со стороны председателя Верховного суда Башкортостана оказывалось колоссальное давление, чтобы я оказался без компенсации». Якобы суду было дано указание о снижение максимального размера возмещения ущерба в апелляционном суде.