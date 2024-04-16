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РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в 2024 году

РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в 2024 году

16 апреля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году Российский экологический оператор планирует выпустить свои первые зеленые облигации, которые будут направлены на создание объектов обращения с отходами. Об этом заявил глава компании Денис Буцаев в рамках публичного отчета о деятельности РЭО.

Как отмечает глава РЭО, в контексте программы устойчивого развития компания разработала стандарты ESG для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), создала совет по устойчивому развитию и утвердила политику зеленого финансирования. В предшествующие годы Российский экологический оператор получил рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА», что стало подтверждением его усилий в области устойчивого развития.

Зеленые облигации, которые планируется выпустить в текущем году, будут соответствовать принципам устойчивого развития и ESG. Они будут размещены на Московской бирже, передает newsnn.ru.

Инвесторы, желающие финансировать проекты РЭО через зеленые облигации, должны будут соответствовать политике зеленого финансирования компании и выполнить определенный набор условий.

Это не первый опыт Российского экологического оператора в области зеленых инвестиций. В 2022 году компания приобрела зеленые облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» для финансирования строительства крупнейшего в России завода по переработке пластика.

Отчет о деятельности Российского экологического оператора за последние пять лет был представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.

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