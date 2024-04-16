РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в 2024 году

Это не первый опыт Российского экологического оператора в области зеленых инвестиций. В 2022 году компания приобрела зеленые облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» для финансирования строительства крупнейшего в России завода по переработке пластика.