РЭО готовится к выпуску первых зеленых облигаций в 2024 году

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как отмечает глава РЭО, в контексте программы устойчивого развития компания разработала стандарты ESG для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), создала совет по устойчивому развитию и утвердила политику зеленого финансирования. В предшествующие годы Российский экологический оператор получил рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА», что стало подтверждением его усилий в области устойчивого развития.
Зеленые облигации, которые планируется выпустить в текущем году, будут соответствовать принципам устойчивого развития и ESG. Они будут размещены на Московской бирже, передает newsnn.ru.
Инвесторы, желающие финансировать проекты РЭО через зеленые облигации, должны будут соответствовать политике зеленого финансирования компании и выполнить определенный набор условий.
Это не первый опыт Российского экологического оператора в области зеленых инвестиций. В 2022 году компания приобрела зеленые облигации на два миллиарда рублей у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» для финансирования строительства крупнейшего в России завода по переработке пластика.
Отчет о деятельности Российского экологического оператора за последние пять лет был представлен вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.