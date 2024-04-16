Порезавшего полицейских уфимца отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
С учетом позиции надзорного ведомства Ленинского района суд избрал меру пресечения. Следователи возбудили на 28-летнего уфимца уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ход расследования дела взяли на контроль в прокуратуре.
Мужчину все же удалось задержать. Его отправили в больницу, а сегодня доставили в суд. Подозреваемый просил прощения у потерпевших и раскаивался. Он говорил, что не хотел навредить полиции.