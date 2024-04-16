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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

В изолятор отправили напавшего на полицейских с ножом мужчину из Уфы

Порезавшего полицейских уфимца отправили в СИЗО

16 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI

В изолятор отправили напавшего на полицейских с ножом мужчину из Уфы

В Уфе мужчину, который с ножом напал на полицейских, отправили в СИЗО как минимум до 12 июня. Такую информацию подтвердили в прокуратуре Башкирии.

С учетом позиции надзорного ведомства Ленинского района суд избрал меру пресечения. Следователи возбудили на 28-летнего уфимца уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ход расследования дела взяли на контроль в прокуратуре.

Напомним, что мужчина гулял с ножом на Карла Маркса и привлек внимание очевидцев. Полицейские пытались обезвредить злоумышленника, который был в состояния опьянения. В какой-то момент он порезал правоохранителей и ранил себя.

Мужчину все же удалось задержать. Его отправили в больницу, а сегодня доставили в суд. Подозреваемый просил прощения у потерпевших и раскаивался. Он говорил, что не хотел навредить полиции.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Полиция#Прокуратура Башкирии#Нападение#СИЗО
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