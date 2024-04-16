Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих





Отдых с друзьями: для тех, кто не любит тусовки. В окрестностях Кемера, таких как Бельдиби и Текирова, можно погулять в окружении природы или попробовать экскурсии на яхте. Однако, если же вам все же станет скучно, то в самом городе есть возможность посетить ночные клубы Aura Club, Moonlight Disco, бар Robin Hood, Paparazzi Disco.