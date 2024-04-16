Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Турция — это удивительная страна, предлагающая разнообразные варианты отдыха для каждого вида путешественников. Независимо от того, предпочитаете вы семейный отдых на пляже или активный в компании друзей, в Турции найдется курорт, который подойдет именно вам. Давайте рассмотрим некоторые из лучших городов страны, где можно провести незабываемый отдых в зависимости от ваших предпочтений.
Семейный отдых: 50 на 50. Здесь есть парк аттракционов The Land of Legends, который считается турецким Диснейлендом, с аквапарком и шоу дельфинов, а также аквапарк Aqualand с горками и водными аттракционами. С более взрослыми детьми можно посетить античный город Перге. Однако иногда здесь может быть шумно и не очень чисто.
Отдых с друзьями: однозначно, да. Набережная города наполнена ночными клубами, особенно на улице Барлар, пляжными барами и магазинами. Здесь можно заниматься дайвингом, попробовать турецкие кебабы, посетить древние сооружения и посмотреть ночное Шоу Фонтанов. Не забудьте посетить пляж Клеопатры и совершить катание на каяках по реке Манавгат!
Семейный отдых: лучшего места не найти. Спокойная атмосфера с прекрасными сосновыми лесами. Здесь есть множество отелей с анимацией для детей, водными горками и детскими площадками, заняться рафтингом, рыбалкой и насладиться живописными видами гор и моря. Рекомендуем посетить Дельфинарий, парк аттракционов Dinopark, а также Город мертвых в Олимпосе.
Отдых с друзьями: для тех, кто не любит тусовки. В окрестностях Кемера, таких как Бельдиби и Текирова, можно погулять в окружении природы или попробовать экскурсии на яхте. Однако, если же вам все же станет скучно, то в самом городе есть возможность посетить ночные клубы Aura Club, Moonlight Disco, бар Robin Hood, Paparazzi Disco.
Семейный отдых: обязательно. Роскошные пятизвездочные отели с частными пляжами, множество развлечений, включая гольф, СПА-центры и аквапарк для детей. Местом притяжения родителей с детьми является парк сказок Masal Park и конный клуб Antalya Riding and Equestrian Club, правда до них еще нужно проехать 24 км.
Отдых с друзьями: для тех, кто любит спокойствие. Здесь можно насладиться VIP-отдыхом, роскошными ресторанами и дизайнерским шопингом с друзьями. Из ночных клубов есть Aura Club Belek для танцев. Если интересует природа, можно отправиться на экскурсию в Кекову-Лику, где можно увидеть потрясающие виды и исторические памятники.
Семейный отдых: здесь есть множество исторических достопримечательностей, которые заинтересуют как взрослых, так и детей. Вы сможете осмотреть амфитеатр, храмы, рыночную площадь и другие античные памятники, провести время на пляжах, посетить черепаший пляж и насладиться природными красотами водопада Манавгат. Также в Сиде можно попробовать местные кулинарные изыски, что тоже может быть интересно для всей семьи.
Отдых с друзьями: отдых здесь подойдет любителям экскурсий и истории, так как тут есть множеством древних памятников античной культуры. Но здесь есть и пляжный клуб Q Beach Club, и бар The End Beach Club, и ресторан-бар Side Bistro & Lounge, для тех кому надоест созерцать руины и море.