Глава РЭО Буцаев представил отчет о проделанной за 5 лет работе

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В мероприятии также участвовали глава Минприроды Александр Козлов, вице-премьер Виктория Абрамченко, представители государственных органов и бизнес-сообщества.
«В этом году РЭО исполнилось пять лет, и сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший период, а также обсуждаем общие задачи и планы на будущее. Конечно, важный вопрос — построение соответствующей инфраструктуры для отрасли в стране», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировано строительство 18 объектов на сумму 29,9 млрд рублей. Это включает в себя 6 млн тонн мощностей в 11 субъектах страны. Кроме того, сформирован перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд рублей.
Напомним, что в 2020 году наблюдательный совет РЭО одобрил стратегию развития компании на период до 2025 года.
В июле 2020 года президент РФ уточнил национальные цели развития России до 2030 года. В частности, указом президента № 474 был установлен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечит 100%-ную сортировку отходов и снижение объемов захоронения отходов в 2 раза. Федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» и федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» стали ключевыми механизмами достижения поставленных в указе № 474 целей.
Отчет РЭО презентовали представителям различных ведомств и банков 16 апреля в Москве.