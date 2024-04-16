Глава РЭО Буцаев представил отчет о проделанной за 5 лет работе

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировано строительство 18 объектов на сумму 29,9 млрд рублей. Это включает в себя 6 млн тонн мощностей в 11 субъектах страны. Кроме того, сформирован перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд рублей.