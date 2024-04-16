ЕР проведет второй летний всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко отметила, что мероприятия будут тематическими, пройдут в летние праздники, такие как День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности и, конечно, День физкультурника. Это спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами и турниры по командным видам спорта. При этом каждый регион будет иметь возможность разнообразить программу и провести традиционные национальные спортивные игры.
Ольга Занко также подчеркнула, что в ходе зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок, в которых приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране. Участвовали в марафоне как дети и их родители, так и студенты, спортсмены, а также члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Организацией мероприятия были также заняты более трёх тысяч некоммерческих организаций. Об этом пишет сайт ER.RU.
Напомним, что мероприятия зимнего марафона прошли в несколько этапов, включая лыжные выходные, неделю спорта на коньках, неделю женского здоровья и семейную спортивную Масленицу. Наибольшее число участников собрали в Московской, Свердловской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге.
Подчеркивая важность спорта и его роль в здоровом образе жизни, председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин выразил уверенность в необходимости продолжения подобных проектов, которые, по его мнению, способствуют укреплению страны, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи
«В Республике Башкортостан всероссийский зимний спортивный марафон „Сила России“ стартовал 15 февраля лыжными гонками между организациями Татышлинского района. Всего состоялось 86 мероприятий во всех муниципалитетах республики, участие в них приняли порядка 6,5 тысячи жителей.
В рамках фестиваля были организованы соревнования по лыжным гонкам, хоккею, биатлону, зимние спортивные игры. Отмечу, что многие мероприятия носили семейный характер, поскольку 2024 год объявлен нашим президентом Годом семьи.
Настоящим украшением фестиваля стали открытые конно-саночные соревнования имени И. А. Габитова в Бурзянском районе, веселые старты семей в городе Октябрьском, футбол на снегу в Давлеканово, спортивная Масленица в Стерлитамаке.
Спортивный марафон «Сила России» очень полюбился жителям нашей республики, готовим планы на лето», — поделилась Аделина Загидуллина, депутат Государственного собрания Башкортостана, член Башкортостанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия», олимпийская чемпионка.