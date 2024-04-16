ЕР проведет второй летний всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Ольга Занко также подчеркнула, что в ходе зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок, в которых приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране. Участвовали в марафоне как дети и их родители, так и студенты, спортсмены, а также члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Организацией мероприятия были также заняты более трёх тысяч некоммерческих организаций. Об этом пишет сайт ER.RU.