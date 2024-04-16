Десять краж за 3 недели: в Уфе мужчина обворовывал женские сумки в больницах

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Как выяснили правоохранители, жертвами преступника стали десять человек. Безработный мужчина похищал вещи из оставленных без присмотра женских сумок. Орудовал мужчина в медицинских и детских образовательных учреждениях города.
«За три недели преступной деятельности ему удалось похитить кошелек, сотовый телефон iPhone 11, ноутбук и беспроводные наушники общей стоимостью 69 тыс. рублей, а также пять банковских карт с бесконтактным способом оплаты, используя которые он купил товары на сумму свыше 20 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.
Свою вину задежранный признал. Дело отправлено в суд.