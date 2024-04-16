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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Десять краж за 3 недели: в Уфе мужчина обворовывал женские сумки в больницах

Десять краж за 3 недели: в Уфе мужчина обворовывал женские сумки в больницах

16 апреля 2024, 05:36
Фото: PxHere
Жителя Уфы будут судить за серию краж. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Как выяснили правоохранители, жертвами преступника стали десять человек. Безработный мужчина похищал вещи из оставленных без присмотра женских сумок. Орудовал мужчина в медицинских и детских образовательных учреждениях города.

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«За три недели преступной деятельности ему удалось похитить кошелек, сотовый телефон iPhone 11, ноутбук и беспроводные наушники общей стоимостью 69 тыс. рублей, а также пять банковских карт с бесконтактным способом оплаты, используя которые он купил товары на сумму свыше 20 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Свою вину задежранный признал. Дело отправлено в суд.

#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Кража#Новости Башкирии
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