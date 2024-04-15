Юрист: расстрелявшему авто с ребенком грозит 20 лет колонии

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сообщается, что после случившегося виновник ЧП пришел в полицию и сдал оружие.
Юрист Юрий Капштык рассказал о наказании мужчины. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на слова эксперта, учитывая все обстоятельства и тяжесть преступления, обвиняемому может грозить до 20 лет лишения.
Он также отметил, что в данном случае родители невиновны, поскольку наверняка, они не знали о передвижениях ребенка и доверяли дяде.