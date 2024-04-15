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Юрист заявил, что расстрелявшему авто россиянину грозит 20 лет лишения свободы

Юрист: расстрелявшему авто с ребенком грозит 20 лет колонии

15 апреля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney

Юрист заявил, что расстрелявшему авто россиянину грозит 20 лет лишения свободы

В Ингушетии мужчина во время ссоры расстрелял автомобиль своего гостя. В момент трагедии в автомобиле находился 13-летний племянник потерпевшего.

Сообщается, что после случившегося виновник ЧП пришел в полицию и сдал оружие.

Юрист Юрий Капштык рассказал о наказании мужчины. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на слова эксперта, учитывая все обстоятельства и тяжесть преступления, обвиняемому может грозить до 20 лет лишения.

Он также отметил, что в данном случае родители невиновны, поскольку наверняка, они не знали о передвижениях ребенка и доверяли дяде.

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#Происшествия#Полиция#Оружие#Преступление#Наказание
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