Внимание рыбакам — с 25 апреля в Башкирии нельзя будет рыбачить

Если уж очень хочется, можно ловить рыбу с берега, где рыба не нерестится. Ограничения в орудии лова — донная или поплавочная удочка, на которой не более двух крючков. Определить эти места «на глаз» довольно трудно, ведь рыба нерестится везде, где есть растительность. Перечень участков нереста можно посмотреть здесь. Правда, для определения мест рыбалки нужно обладать недюжинными знаниями географии или навигатором.