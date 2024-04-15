В Уфе презентовали обновленный семейный кроссовер TIGGO 4 PRO

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Для гостей были организованы увлекательные конкурсы с ценными призами, мастер-классы, а также подарки за участие в тест-драйве новой модели. Яркое событие посетила и популярный блогер Таскира Калимуллина. К слову, ее брат купил один из автомобилей именно в «Альфа-Сервис Зубово».
Что касается TIGGO 4 PRO 18 years edition, то модель юбилейной спецсерии в исполнении Ultimate сохранила уже зарекомендовавшую техническую начинку (двигатель 1,5 литра на 147 л. с.). В экстерьере можно отметить ромбовидную радиаторную решетку, 18-дюймовые черно-белые литые колесные диски, оригинальную форму задней оптики. Кроме того, у фонарей появилась черная окантовка, а световые приборы выполнены в модном 3D-дизайне. Добавим также, что у светодиодной оптики появились датчики света и функция отсрочки выключения фар, у зеркал появился электропривод для складывания, обогрева и повторителя поворотов.
Наибольшие изменения коснулись интерьера и оборудования. Так, можно отметить сдвоенную цифровую панель, которая объединяет приборы управления и мультимедиа, размер каждого экрана — 10,25 дюймов каждый. В акустическую систему машины интегрированы шесть музыкальных динамиков, которые порадуют меломанов объемным звучанием. В числе функционала салона — панорамный люк и система кругового обзора на 360°, которая органично сочетается с задними датчиками парковки. Кожаный салон выполнен в черном цвете с белыми вставками, также встроена электрорегулировка положения и поясничного упора водительского сиденья и шесть подушек безопасности. Стоит отметить также двухзонный климат-контроль, датчик дождя и атмосферную многоцветную подсветку интерьера.
Автомобиль оснащен целым рядом систем безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовая устойчивость (ESC), антиблокировочная тормозная система (ABS). Отдельно подчеркнем пакет ADAS, который включает в себя системы, обеспечивающие на дорогах комфорт и безопасность:
— адаптивный круиз-контроль (ACC);
— предупреждение о фронтальном столкновении (FCW);
— автономное экстренное торможение (AEB);
— мониторинг слепых зон (BSD);
— предупреждение о смене полосы (LCA);
— предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA);
— автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC).
Лучше познакомиться с модельным рядом автомобилей и организовать тест-драйв можно у официального дилера Chery в Башкирии «Альфа-Сервис Зубово» (ул. Электрозаводская, 18/2). Подробности по телефону +7 (347) 201-96-57.