В Уфе презентовали обновленный семейный кроссовер TIGGO 4 PRO

Наибольшие изменения коснулись интерьера и оборудования. Так, можно отметить сдвоенную цифровую панель, которая объединяет приборы управления и мультимедиа, размер каждого экрана — 10,25 дюймов каждый. В акустическую систему машины интегрированы шесть музыкальных динамиков, которые порадуют меломанов объемным звучанием. В числе функционала салона — панорамный люк и система кругового обзора на 360°, которая органично сочетается с задними датчиками парковки. Кожаный салон выполнен в черном цвете с белыми вставками, также встроена электрорегулировка положения и поясничного упора водительского сиденья и шесть подушек безопасности. Стоит отметить также двухзонный климат-контроль, датчик дождя и атмосферную многоцветную подсветку интерьера.