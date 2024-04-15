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В Башкирии вода затопила дорогу к 13 садовым товариществам

В Уфе из-за паводка закрыли дорогу к 13 садовым товариществам

15 апреля 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Башкирии вода затопила дорогу к 13 садовым товариществам

Жителям рекомендовано покинуть зоны подтопления.

В связи с прибытием воды и обострением паводковой ситуации был перекрыт проезд к 13 садовым товариществам, расположенным в Кировском районе столицы.

В частности закрыли дорогу, ведущую в СНТ в Кировском районе — «Березка-4», «Журналист», «Дорожник», «Дубки», «Зеленый мыс», «Ягодка», «Красный сад», «Труд», «Рассвет», «Октябрь-5», «Маяк», «Гипроводхоз».

Владельца садовых участков, проживающих на территориях СНТ спасательные службы рекомендуют на время половодья уехать в безопасное место. Если такого места нет, то людям могут предоставить условия проживания в пункте временного размещения.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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