В Уфе из-за паводка закрыли дорогу к 13 садовым товариществам

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В связи с прибытием воды и обострением паводковой ситуации был перекрыт проезд к 13 садовым товариществам, расположенным в Кировском районе столицы.
В частности закрыли дорогу, ведущую в СНТ в Кировском районе — «Березка-4», «Журналист», «Дорожник», «Дубки», «Зеленый мыс», «Ягодка», «Красный сад», «Труд», «Рассвет», «Октябрь-5», «Маяк», «Гипроводхоз».
Владельца садовых участков, проживающих на территориях СНТ спасательные службы рекомендуют на время половодья уехать в безопасное место. Если такого места нет, то людям могут предоставить условия проживания в пункте временного размещения.