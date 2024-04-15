В центре Уфы вновь беспощадно вырубают деревья

В этот раз пострадали деревья на улице Коммунистической. Речь идёт об участке от улицы Аксакова до улицы Гоголя. О том, для чего спиливаются с виду здоровые деревья и будет ли спил компенсироваться высадкой новых деревьев, мы спросили в пресс-службе уфимской администрации. К моменту публикации ответ не получен.