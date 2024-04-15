В центре Уфы вновь беспощадно вырубают деревья

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В центре Уфы вновь спиливают деревья. Об этом сообщает телеграм-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».
В начале апреля жители столицы уже жаловались на «кронирование деревьев», которое, по их словам, производилось без предупреждения. В мэрии ответили, что спил веток производился с разрешения.
В этот раз пострадали деревья на улице Коммунистической. Речь идёт об участке от улицы Аксакова до улицы Гоголя. О том, для чего спиливаются с виду здоровые деревья и будет ли спил компенсироваться высадкой новых деревьев, мы спросили в пресс-службе уфимской администрации. К моменту публикации ответ не получен.
Осенью так называемая «формовка» деревьев поразила уфимцев. Они оказались не рады тому, что десятки деревьев были вырублены. Ратмир Мавлиев, реагируя на недовольство горожан, вынужден был раскритиковать чиновников, не объяснивших жителям смысл подобных действий.