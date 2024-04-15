В Башкирию придут дожди и гроза

Posted Вчера, 14:07
Published Вчера, 14:07
Modified Вчера, 14:10
Updated Вчера, 14:10
Завтра, 16 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Кратковременный дождь пройдет днем, местами будет гроза.
Ветер юго-восточный перейдет на юго-западный и подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В некоторые моменты может усилиться до 15-20 м/с. В ночные часы температура упадет до 3-8 градусов выше нуля, а в светлое время суток потеплеет до 11-16 градусов со знаком «плюс».
Ранее в правительстве Башкирии заявили, что отопительный сезон может завершиться уже к концу этой недели. Необходимый температурный режим установится в регионе к 21 апреля.