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Posted Вчера, 14:07

Published Вчера, 14:07

Modified Вчера, 14:10

Updated Вчера, 14:10

В Башкирию придут дожди и гроза

В Башкирию придут дожди и гроза

15 апреля 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики Башгидромета прогнозируют дожди и грозы. Подробности погоды на предстоящие сутки опубликовал госкомитет РБ по ЧС.

Завтра, 16 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Кратковременный дождь пройдет днем, местами будет гроза.

Ветер юго-восточный перейдет на юго-западный и подует со скоростью 7-12 метров в секунду. В некоторые моменты может усилиться до 15-20 м/с. В ночные часы температура упадет до 3-8 градусов выше нуля, а в светлое время суток потеплеет до 11-16 градусов со знаком «плюс».

Ранее в правительстве Башкирии заявили, что отопительный сезон может завершиться уже к концу этой недели. Необходимый температурный режим установится в регионе к 21 апреля.

#Марина Шорина#Прогноз погоды#Окружающая среда
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