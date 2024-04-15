В Башкирии загорелось здание автосервиса

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Стерлитамаке загорелась кровля кирпичного здания автосервиса по ул. Железнодорожная. В настоящий момент пожар уже локализован — открытое горение ликвидировано на площади 180 кв.метров. По предварительным данным пострадавших нет.
Отмечается, что в тушении огня были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. установлением причины пожара занимается дознаватель МЧС России.
Телеграм-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей сообщает, что вероятной причиной возникновения пожара мог стать бензин, загоревшийся из-за сигареты.