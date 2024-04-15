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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Башкирии загорелось здание автосервиса

В Башкирии загорелось здание автосервиса

15 апреля 2024, 11:05
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
Огнем оказались объяты несколько гаражных боксов, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Стерлитамаке загорелась кровля кирпичного здания автосервиса по ул. Железнодорожная. В настоящий момент пожар уже локализован — открытое горение ликвидировано на площади 180 кв.метров. По предварительным данным пострадавших нет.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Отмечается, что в тушении огня были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. установлением причины пожара занимается дознаватель МЧС России.

Телеграм-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей сообщает, что вероятной причиной возникновения пожара мог стать бензин, загоревшийся из-за сигареты.

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