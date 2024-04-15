В Башкирии ребенка едва не придавило обломками стены

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Обрушение стены, в результате которого едва не пострадал ребенок произошло в Октябрьском. По словам местных жителей, под боксом обычно паркуются машины и играют дети. Говорит, кладка посыпалась на ровном месте.
Мальчик отделался испугом и убежал подальше. При этом, как говорят горожане, коммунальные службы бездействуют — упавшие кирпичи лежат уже больше недели. Сама стена при этом начала разрушаться ещё в прошлом году после оттепели, тогда её залатали.