В Башкирии ребенка едва не придавило обломками стены

Мальчик отделался испугом и убежал подальше. При этом, как говорят горожане, коммунальные службы бездействуют — упавшие кирпичи лежат уже больше недели. Сама стена при этом начала разрушаться ещё в прошлом году после оттепели, тогда её залатали.