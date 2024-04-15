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В Башкирии ребенка едва не придавило обломками стены

В Башкирии ребенка едва не придавило обломками стены

15 апреля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Стена гаража рухнула во дворе жилого дома в Октябрьском, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Обрушение стены, в результате которого едва не пострадал ребенок произошло в Октябрьском. По словам местных жителей, под боксом обычно паркуются машины и играют дети. Говорит, кладка посыпалась на ровном месте.

Мальчик отделался испугом и убежал подальше. При этом, как говорят горожане, коммунальные службы бездействуют — упавшие кирпичи лежат уже больше недели. Сама стена при этом начала разрушаться ещё в прошлом году после оттепели, тогда её залатали.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео#Новости Башкирии#Гаражный кооператив
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