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Posted Вчера, 14:33

Published Вчера, 14:33

Modified Вчера, 14:35

Updated Вчера, 14:35

В Башкирии проснулись суслики

В Башкирии проснулись суслики

15 апреля 2024, 14:33
Фото: Минэкологии РБ
Министерство природопользования и экологии Башкирии сообщило о проснувшихся в регионе сусликах.

Сотрудники природного парка «Кандры-куль» заметили первых животных на особо охраняемой территории. Их зафиксировали в водоохранной зоне озера. Сотрудники ведомства отметили, что суслик робко вылезал из своей норки, но громко свистел.

Ранее в Уфе предупредили об активности клещей из-за ранней весны. Пробуждение обычно случается в мае и июне, но сейчас погода приблизила встречу с вредоносными насекомыми. Уже были первые укусы.

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#Марина Шорина#Башкирия#Башкортостан#Окружающая среда#Дикие животные#Минэкологии#Кандры-куль
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