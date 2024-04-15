В Башкирии проснулись суслики

Posted Вчера, 14:33
Published Вчера, 14:33
Modified Вчера, 14:35
Updated Вчера, 14:35
Сотрудники природного парка «Кандры-куль» заметили первых животных на особо охраняемой территории. Их зафиксировали в водоохранной зоне озера. Сотрудники ведомства отметили, что суслик робко вылезал из своей норки, но громко свистел.
Ранее в Уфе предупредили об активности клещей из-за ранней весны. Пробуждение обычно случается в мае и июне, но сейчас погода приблизила встречу с вредоносными насекомыми. Уже были первые укусы.