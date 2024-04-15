В Башкирии пропала Реана Аеткулова

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Её поисками уже занимаются волонтёры регионального отряда «ЛизаАлерт». Из деталей дела известно, что 40-летняя Реана Адгамовна является жительницей села Сарт-Чишма в Кармаскалинском районе. Она вышла из дома 13 апреля и в настоящий момент её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Была одета в черную кофту, светло-синие джинсы, черные ботинки.
Всех, кто может обладать необходимой информацией о том, где Реана может находиться, просят звонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.