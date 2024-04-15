В Башкирии пропала Реана Аеткулова

Её поисками уже занимаются волонтёры регионального отряда «ЛизаАлерт». Из деталей дела известно, что 40-летняя Реана Адгамовна является жительницей села Сарт-Чишма в Кармаскалинском районе. Она вышла из дома 13 апреля и в настоящий момент её местонахождение неизвестно.