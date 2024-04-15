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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 04:51

В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 40-летняя Реана Аеткулова

В Башкирии пропала Реана Аеткулова

15 апреля 2024, 04:48

В Башкирии разыскивается пропавшая без вести 40-летняя Реана Аеткулова

Женщина проживала в Кармаскалинском районе.

Её поисками уже занимаются волонтёры регионального отряда «ЛизаАлерт». Из деталей дела известно, что 40-летняя Реана Адгамовна является жительницей села Сарт-Чишма в Кармаскалинском районе. Она вышла из дома 13 апреля и в настоящий момент её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Была одета в черную кофту, светло-синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто может обладать необходимой информацией о том, где Реана может находиться, просят звонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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