mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Башкирию придёт высокое атмосферное давление

В Башкирии ожидается «барическая пила»

15 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI

В Башкирию придёт высокое атмосферное давление

В зоне риска метеочувствительные люди.

Явление под названием «барическая пила» представляет собой повышение атмосферного давления. В ближайшие дни его показатели будут колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.

Врачи обращаются к метеозависимым жителям республики и предупреждают, что при «барической пиле» возможно ухудшение состояния здоровья. Специалисты напоминают, что внутреннее давление человека также зависит и от атмосферного давления. Поэтому не стоит в этот период пренебрегать советами врачей и рекомендуют самостоятельно отслеживать своё физическое состояние.

Читайте также:
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 03:42
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"