В Башкирии ожидается «барическая пила»

Врачи обращаются к метеозависимым жителям республики и предупреждают, что при «барической пиле» возможно ухудшение состояния здоровья. Специалисты напоминают, что внутреннее давление человека также зависит и от атмосферного давления. Поэтому не стоит в этот период пренебрегать советами врачей и рекомендуют самостоятельно отслеживать своё физическое состояние.