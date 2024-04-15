В Башкирии ожидается «барическая пила»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Явление под названием «барическая пила» представляет собой повышение атмосферного давления. В ближайшие дни его показатели будут колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.
Врачи обращаются к метеозависимым жителям республики и предупреждают, что при «барической пиле» возможно ухудшение состояния здоровья. Специалисты напоминают, что внутреннее давление человека также зависит и от атмосферного давления. Поэтому не стоит в этот период пренебрегать советами врачей и рекомендуют самостоятельно отслеживать своё физическое состояние.