В Башкирии могут массово отключить отопление

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Отопительный сезон в республике может завершиться уже к концу текущей недели. В соответствии с првилами для отключения тепла в домах необходимо, чтобы среднесуточная температура за окном в течение пяти дней была не ниже 8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков данный температурный режим установится в Башкирии уже к 21 апреля.
— Исходя из прогноза погоды, данный предел наступит к концу этой недели. Связи с этим главам муниципалитетов необходимо следить за температурой и своевременно принять решение о завершении отопительного сезона, — сообщила глава МинЖКХ Башкирии Ирина Голованова.