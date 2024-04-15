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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Отопительный сезон в Башкирии может завершиться уже на этой неделе

В Башкирии могут массово отключить отопление

15 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI

Отопительный сезон в Башкирии может завершиться уже на этой неделе

Условия для отключения отопления в ходе оперативного совещания в правительстве республики озвучила глава МинЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Отопительный сезон в республике может завершиться уже к концу текущей недели. В соответствии с првилами для отключения тепла в домах необходимо, чтобы среднесуточная температура за окном в течение пяти дней была не ниже 8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков данный температурный режим установится в Башкирии уже к 21 апреля.

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— Исходя из прогноза погоды, данный предел наступит к концу этой недели. Связи с этим главам муниципалитетов необходимо следить за температурой и своевременно принять решение о завершении отопительного сезона, — сообщила глава МинЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
#Азамат Нухов#Общество#Город#Отопительный сезон#Отопление#ЖКХ#Новости Башкирии
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