В Башкирии могут массово отключить отопление

Отопительный сезон в республике может завершиться уже к концу текущей недели. В соответствии с првилами для отключения тепла в домах необходимо, чтобы среднесуточная температура за окном в течение пяти дней была не ниже 8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков данный температурный режим установится в Башкирии уже к 21 апреля.