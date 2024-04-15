В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц

Самая высокая оплата труда из числа актуальных вакансий в регионе — в научно-исследовательском и проектном институте «ПЕГАЗ». Он специализируется на комплексном проектировании объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности и участвует в реализации стратегических российских проектов в области ТЭК. В частности, зарплата финансового директора компании может достигать 500 тыс. руб.