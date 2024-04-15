В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Самая высокая оплата труда из числа актуальных вакансий в регионе — в научно-исследовательском и проектном институте «ПЕГАЗ». Он специализируется на комплексном проектировании объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности и участвует в реализации стратегических российских проектов в области ТЭК. В частности, зарплата финансового директора компании может достигать 500 тыс. руб.
По словам председателя совета директоров НИПИ «ПЕГАЗ» Искандера Сунгатуллина, высокая оплата труда объясняется тем, что люди — главная ценность для компании:
— Мы системно развиваем корпоративную культуру и стремимся к социально ответственному бизнесу. Сегодня наша компания готова предложить каждому сотруднику ДМС, корпоративное изучение иностранных языков, профильные обучения, в ближайшее время станут доступны консультации юриста.
Искандер Сунгатуллин подчеркнул, что на рынке проектирования всегда было сложно привлекать высококвалифицированных специалистов, поэтому каждая компания находится в постоянном поиске необходимых кадров. «ПЕГАЗ» сотрудничает с ведущими вузами не только Башкирии, но и всей России, создавая условия для трудоустройства выпускников.
Отметим, что в «ПЕГАЗ» также требуются инженеры-проектировщики в различных подразделениях компании (зарплата 60-220 тыс. руб.). Трудоустройство предлагается в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, а также в других регионах России.