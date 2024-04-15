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Posted Вчера, 13:24

Published Вчера, 13:24

Modified Вчера, 13:26

Updated Вчера, 13:26

Уфимцев возмутил застой при реконструкции улицы Рабкоров

Уфимцев возмутил застой при реконструкции улицы Рабкоров

15 апреля 2024, 13:24
Фото: «Микрорайон Юрюзань» во «ВКонтакте»
Жителей Уфы возмутила остановившаяся работа по реконструкции улицы Рабкоров. Об этом они написали в городском сообществе «Микрорайон Юрюзань» во «ВКонтакте».

Уфимцы не понимают, как власти могут так пренебрегать подготовкой к 450-летию столицы Башкирии. Оказалось, что рабочих и техники не было на объекте с осени 2023 года.

Фото: «Микрорайон Юрюзань» во «ВКонтакте»
«Прокурор Кировского района Уфы Денис Семенов приезжал сюда в октябре. Надо приехать еще раз», — предложили горожане.

Ранее стало известно, что на реконструкцию участка от Высотной до Кувыкина выделяется 337 млн рублей. Контракт заключался с компанией «Потенциал».

Согласно условиям, работы должны были завершить еще в конце октября 2022 года. Однако летом прошлого года власти доложили, что закончат ремонт на 752-метровом участке до конца 2023-го.

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#Марина Шорина#Уфа#Реконструкция#Ремонт дорог
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