Уфимцев возмутил застой при реконструкции улицы Рабкоров

Posted Вчера, 13:24
Published Вчера, 13:24
Modified Вчера, 13:26
Updated Вчера, 13:26
Уфимцы не понимают, как власти могут так пренебрегать подготовкой к 450-летию столицы Башкирии. Оказалось, что рабочих и техники не было на объекте с осени 2023 года.
«Прокурор Кировского района Уфы Денис Семенов приезжал сюда в октябре. Надо приехать еще раз», — предложили горожане.
Ранее стало известно, что на реконструкцию участка от Высотной до Кувыкина выделяется 337 млн рублей. Контракт заключался с компанией «Потенциал».
Согласно условиям, работы должны были завершить еще в конце октября 2022 года. Однако летом прошлого года власти доложили, что закончат ремонт на 752-метровом участке до конца 2023-го.