Уфимец прокатил друзей на крыше машины и схлопотал штрафы

Posted Вчера, 13:53
Published Вчера, 13:53
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
В чат-бот ведомства сообщили очевидцы об опасной езде. Несколько мужчин высунулись по пояс из окон движущегося Changan Alsvin. Автомобиль двигался по Набережной и сигналил неоднократно.
Инспекторы ДПС установили водителя. Им оказался 22-летний студент одного из вузов города. За свои действия он получил штрафы из-за нарушения правил перевозки людей, пользования звуковым сигналами и применения ремней безопасности.
В конце марта уфимцы засекли другую машину, пассажиры которой высунулись на крышу. ГИБДД засекла водителя Kia Optima — 20-летний житель Кигинского района получил штрафы.