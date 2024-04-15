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Posted Вчера, 13:53

Published Вчера, 13:53

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

Уфимец прокатил друзей на крыше машины и схлопотал штрафы

Уфимец прокатил друзей на крыше машины и схлопотал штрафы

15 апреля 2024, 13:53
Фото: 1MI
В Уфе 22-летний молодой человек получил штрафы за развлечения друзей. Он провез товарищей на крыше машины, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В чат-бот ведомства сообщили очевидцы об опасной езде. Несколько мужчин высунулись по пояс из окон движущегося Changan Alsvin. Автомобиль двигался по Набережной и сигналил неоднократно.

Инспекторы ДПС установили водителя. Им оказался 22-летний студент одного из вузов города. За свои действия он получил штрафы из-за нарушения правил перевозки людей, пользования звуковым сигналами и применения ремней безопасности.

В конце марта уфимцы засекли другую машину, пассажиры которой высунулись на крышу. ГИБДД засекла водителя Kia Optima — 20-летний житель Кигинского района получил штрафы.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#ГИБДД#Нарушения#Штраф
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