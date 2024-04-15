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Published Вчера, 10:59

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

При обнаружении клеща лучше обратиться к медикам

Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше

15 апреля 2024, 10:59
Фото: 1MI
При обнаружении клеща лучше обратиться к медикам
Роспотребнадзор сообщает о том, что количество обратившихся в медорганизации жителей Башкирии ежедневно увеличивается. Что делать, если вы «поймали» на себе клеща, в нашем материале.

Весной клещ может присосаться не только в лесу, но и в скверах и парках. Паниковать не стоит, но и оставить это без внимания тоже нельзя.

Как вытащить клеща

Обнаружив на себе клеща, лучше всего обратиться в травмпункт. Но это не всегда можно сделать. Тем более извлечь паразита лучше как можно быстрее, находясь в ранке он может инфицировать человека, заразив его энцефалитом или боррелиозом.

Прежде чем приступать к процедуре, нужно надеть перчатки или, на крайний случай, обмотать руки бинтами.

Другое важное правило — никаких резких движений. Клеща нужно постараться сохранить в целости и сохранности, не раздавить, не оторвать ему хоботок или головку. Повреждения увеличивают риск инфицирования.

Сейчас в аптеках продается специальный пинцет для извлечения клещей. Стоит он недорого и хорошо бы его купить заранее и положить в домашнюю или автомобильную аптечку. Пинцетом нужно захватить клеща как можно ближе месту укуса. Держать пинцет нужно строго перпендикулярно. Через некоторое время клещ ослабит хватку и выйдет из ранки сам.

Если нет специального пинцета, достаточно иметь под рукой нитку. Перекрестить ее в месте присасывания клеща и аккуратно раскачивать паразит, слегка потягивая его вверх. Процедура занимает около 20 минут. Но спешить нельзя, иначе в ранке останется хоботок клеща и придется его извлекать тоже.

Если есть шприц, можно вытащить клеща с помощью него. Нужно отрезать пластиковое донышко шприца, куда вставляется иголка. Приложить шприц в месту присасывания и аккуратно «высосать» паразита вакуумом.

Клеща нужно сдать в лабораториюКлеща нужно сдать в лабораторию
Клеща нужно сдать в лабораторию
Фото: 1MI

Что делать после извлечения клеща

В первую очередь нужно осмотреть ранку, где был клещ. Если там осталась черная точка — это головка клеща. Действовать с ней нужно также, как вы поступаете с занозой. Подцепить ее иголкой и вытащить.

Оставшуюся ранку нужно обязательно продезинфицировать — йодом, перекисью водорода.

Выбрасывать клеща нельзя, он может жить еще долго и присосаться повторно. Можно его сжечь, но инфекционисты настоятельно рекомендуют поместить его в стеклянную емкость и отвезти в лабораторию. Список лабораторий, а также график их работы опубликован на сайте Роспотребнодзора.

Медики просят не оставлять без внимания свое состояние. Лучше всего обратиться в поликлинику и сдать анализ крови, чтобы быть уверенным в том, что здоровью ничего не угрожает. Необходимо помнить, что энцефалит, переносимый клещами может быть смертельно опасным для человека.

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