РЭО запустил прием заявок на «Зеленую премию» с 17 апреля

В первый год проведения премии число поданных заявок превысило тысячу, а затем выросло до трех тысяч. Ожидается, что в этом году проектов будет еще больше, что отражает высокий интерес общества к решению экологических проблем. Буцаев подчеркнул, что все проекты, будь то крупные или малые, федеральные или региональные, массовые или индивидуальные, получат достойную оценку в соответствии с их вкладом в сохранение природы. Об этом сообщает NewsNN.