РЭО запустил прием заявок на «Зеленую премию» с 17 апреля

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:14
Updated Вчера, 16:14
В первый год проведения премии число поданных заявок превысило тысячу, а затем выросло до трех тысяч. Ожидается, что в этом году проектов будет еще больше, что отражает высокий интерес общества к решению экологических проблем. Буцаев подчеркнул, что все проекты, будь то крупные или малые, федеральные или региональные, массовые или индивидуальные, получат достойную оценку в соответствии с их вкладом в сохранение природы. Об этом сообщает NewsNN.
Премия будет вручаться как физическим, так и юридическим лицам, а также культурным, корпоративным, общественным и образовательным организациям, реализующим экологические проекты. Главная цель премии в текущем году — отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций в сферах устойчивого развития, управления отходами и рационального потребления, а также в сфере экологического просвещения и пропаганды ответственного образа жизни.
Руководитель пиар-блока РЭО Дмитрий Бойко раскрыл изменения, которые сделают премию еще более привлекательной. По его словам, организаторы расширили список номинаций и уделили особое внимание поиску лидеров в сфере экологии.
Начиная с 2022 года победителям и призерам «Зеленой премии» вручаются денежные призы. Размер общего призового фонда за два года составил более девяти миллионов рублей. В ближайшее время будет объявлен призовой фонд текущего года.
Открытие «Зеленой премии» запланировано на 17 апреля, церемония состоится в 15:30 в медиацентре «МИСиС» по адресу: Москва, Ленинский проспект, 6, строение 7. В мероприятии примут участие глава РЭО Денис Буцаев, представители власти и деловых кругов, победители и члены жюри «Зеленой премии» 2023 года.