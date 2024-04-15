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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:23

Известна причина отключения электричества в поселке Нагаево в Уфе

Поселок в Уфе остался без электричества

15 апреля 2024, 09:20
Фото: 1MI

Известна причина отключения электричества в поселке Нагаево в Уфе

Дома на более чем 20 улицах поселка остались без света.

Ряд улиц в посёлке Нагаево временно лишился электричества. Отключение затронуло дома по улицам: бульвар Хасанова, Золотистая, Золотой переулок, Осенний переулок, Отечественная, В. Кокина, А. Саиди, Ф. Кудашевой, Южноуральская, Новонагаевская, Бархатная, Арский переулок, Белогорская, Первоцветов, Благополучия, Отечественная, 66-летия Победы, Чудесная, Лиственная, Июльская, Нектарная, Благополучия, Новонагаевская, М. Арсланова.

Как сообщили в УГЗ Уфы, причиной для отключения стало проведение срочных работ по восстановлению нормальной схемы на РП Карамалы. Работы планируется завершить до 17.00.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Электричество#Новости Башкирии#Электроэнергия#Нагаево
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