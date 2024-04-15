Поселок в Уфе остался без электричества

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Ряд улиц в посёлке Нагаево временно лишился электричества. Отключение затронуло дома по улицам: бульвар Хасанова, Золотистая, Золотой переулок, Осенний переулок, Отечественная, В. Кокина, А. Саиди, Ф. Кудашевой, Южноуральская, Новонагаевская, Бархатная, Арский переулок, Белогорская, Первоцветов, Благополучия, Отечественная, 66-летия Победы, Чудесная, Лиственная, Июльская, Нектарная, Благополучия, Новонагаевская, М. Арсланова.
Как сообщили в УГЗ Уфы, причиной для отключения стало проведение срочных работ по восстановлению нормальной схемы на РП Карамалы. Работы планируется завершить до 17.00.