Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии

Купить этот гриб сегодня можно в любом магазине Башкирии. Но… лесная вешенка обладает «особым духом» дикой природы. Во время Великого поста этот продукт вполне может заменить мясо по содержанию белка. Кроме того в нем есть кальций, калий, йод и железо. Все это подкреплено набором витаминов.