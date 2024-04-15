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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Какие грибы растут весной в Башкирии

Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии

15 апреля 2024, 10:05
Фото: mkset.ru
Какие грибы растут весной в Башкирии
Даже весной грибники могут прийти с «добычей». Какие съедобные грибы растут в лесах Башкирии, в нашем материале.

До осеннего «пира грибов» еще далеко. Но отведать блюда со свежими грибами можно уже сейчас. Конечно, никто из грибников не поделится своими грибными местами, но попробовать найти дары природы может каждый. Главное знать, за чем охотиться.

Обыкновенная вешенка

Купить этот гриб сегодня можно в любом магазине Башкирии. Но… лесная вешенка обладает «особым духом» дикой природы. Во время Великого поста этот продукт вполне может заменить мясо по содержанию белка. Кроме того в нем есть кальций, калий, йод и железо. Все это подкреплено набором витаминов.

Обитают вешенки на гнилых пнях и поваленных деревьях.

Выглядят грибы как воронки цветом от светло-серого до желтого. Растут большими семьями. Одного грибного места может быть достаточно, чтобы набрать сразу целую корзину.

Ориентиры для грибников — район Дудкино, лес около села Ирныкши, рядом села Щепное.

Вешенки растут на пняхВешенки растут на пнях
Вешенки растут на пнях
Фото: freepik

Сморчок

Прекрасный весенний гриб, который может достигать 15 см в высоту. Его резная шляпка довольно хрупкая. Любит гриб лиственные леса, парки и скверы. Особенно по нраву ему тополь, осина, ольха, береза.

В хвойных лесах растет его близкий родственник — строчок. Его собирать употреблять в пищу не стоит, хотя гриб и является условно-съедобным. Его шляпка по виду напоминает мозг и не такая вытянутая, как у сморчка.

В лесах вокруг Уфы сморчки можно найти уже в начале апреля.

Сморчков нужно отличать от строчковСморчков нужно отличать от строчков
Сморчков нужно отличать от строчков
Фото: freepik

Тутовик чешуйчатый

Едва ли можно спутать этот гриб с другими — «лопухи» желтого цвета с чешуйками чаще всего находят на поваленных деревьях. При выборе тутовика главное руководствоваться законом «первой свежести». Старые грибы не годятся для еды. Определить возраст можно по ножке — если она белая и упругая, гриб молодой.

Любят лиственные леса.

Тутовик должен быть молодойТутовик должен быть молодой
Тутовик должен быть молодой
Фото: freepik

В любом случае, если даже вы не нашли грибов, прогулка по лесу подарит вам незабываемые впечатления и заряд бодрости. Тем более погода располагает.

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