Полторы тысячи за 5 минут: уфимец возмущен утренними ценами на такси

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Вызвать автомобиль автор хотел в микрорайон «Яркий». Как можно видеть на скриншоте, единственная машина, в которой есть детское кресло, оказалась в 35 минутах езды от места вызова.
При этом, несмотря на то, что поездка, по словам уфимца, занимала не более 5-7 минут, агрегатор просит за услугу достаточно высокую сумму.
В комментариях к посту пользователи разделились. Некоторые возмутились недостатком машин при, как они считают, монополизации сферы такси, а другие посоветовали автору купить машину.