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Полторы тысячи за 5 минут: уфимец возмущен утренними ценами на такси

Полторы тысячи за 5 минут: уфимец возмущен утренними ценами на такси

15 апреля 2024, 03:34
Фото: PxHere
В одной из частей Уфы проезд по «детскому» тарифу в утренний час пик стоил 1300 рублей. Горожанин, пытавшийся заказать машину, обратил на это внимание в телеграм-канале «БашДТП».

Вызвать автомобиль автор хотел в микрорайон «Яркий». Как можно видеть на скриншоте, единственная машина, в которой есть детское кресло, оказалась в 35 минутах езды от места вызова.

При этом, несмотря на то, что поездка, по словам уфимца, занимала не более 5-7 минут, агрегатор просит за услугу достаточно высокую сумму.

В комментариях к посту пользователи разделились. Некоторые возмутились недостатком машин при, как они считают, монополизации сферы такси, а другие посоветовали автору купить машину.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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