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Posted Вчера, 14:45

Published Вчера, 14:45

Modified Вчера, 14:47

Updated Вчера, 14:47

По Уфе соберут шины

По Уфе соберут шины

15 апреля 2024, 14:45
Фото: 1MI
В Уфе две недели будет проходить экоакция «Шинная утилизация». Такое мероприятие придумали в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству города.

Власти собирают отработанные шины от граждан и управляющих компаний. Они могут привозить и передавать на утилизацию покрышки, в том числе и с общественных территорий: дворов, улиц частного сектора, несанкционированных свалок.

Контейнеры для сбора разместят во всех районах столицы. После «Спецавтохозяйство по уборке города» будет вывозить покрышки, сортировать и отправлять на переработку.

Сдавать можно только отработанные покрышки и резиновые шины всех марок. Не принимается мусор, крупногабаритные, строительные и растительные отходы.

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#Марина Шорина#Уфа
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