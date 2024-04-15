По Уфе соберут шины

Posted Вчера, 14:45
Published Вчера, 14:45
Modified Вчера, 14:47
Updated Вчера, 14:47
Власти собирают отработанные шины от граждан и управляющих компаний. Они могут привозить и передавать на утилизацию покрышки, в том числе и с общественных территорий: дворов, улиц частного сектора, несанкционированных свалок.
Контейнеры для сбора разместят во всех районах столицы. После «Спецавтохозяйство по уборке города» будет вывозить покрышки, сортировать и отправлять на переработку.
Сдавать можно только отработанные покрышки и резиновые шины всех марок. Не принимается мусор, крупногабаритные, строительные и растительные отходы.