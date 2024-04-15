mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

15 апреля 2024, 03:42
Фото: PxHere
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на начало рабочей недели.

Сегодня, 15 апреля, в западных районах республики ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +9, +14°. Ветер умеренный южного направления.

Капову пещеру в Башкирии затопило талыми водами
Узнать подробнее

Во вторник, 16 апреля, синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный южного и юго-западного направлений. Ночью термометр покажет +2, +7°, днем +11, +16°.

В среду, 17 апреля, ночью похолодает до +1, +6°. Днем температура воздуха составит +15, +20°. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"