Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Сегодня, 15 апреля, в западных районах республики ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +9, +14°. Ветер умеренный южного направления.
Во вторник, 16 апреля, синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный южного и юго-западного направлений. Ночью термометр покажет +2, +7°, днем +11, +16°.
В среду, 17 апреля, ночью похолодает до +1, +6°. Днем температура воздуха составит +15, +20°. Ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.