Новый клещевой вирус вызывает массивные кровоизлияния

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Важно помнить, что клещи могут передать несколько заболеваний через один укус. При обнаружении клеща на теле рекомендуется обратиться за медицинской помощью, передает newia.ru.
Эксперты рассказали о вирусном заболевании, которым можно заразиться после укуса клеща, — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Для нее характерно распространение преимущественно в теплых регионах. Она может вызвать смертельное кровоизлияние.
В настоящее время от этой инфекции нет лекарства, поэтому следует быть предельно осторожным при прогулках в природе в период активности клещей с апреля по июль. Важно помнить, что не следует клеща давить, так как это может привести к заражению.
Кроме того, ученые напоминают, что клещи могут передавать и сыпной тиф, который может нанести серьезный вред почкам.