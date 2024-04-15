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Новый клещевой вирус вызывает массивные кровоизлияния

Новый клещевой вирус вызывает массивные кровоизлияния

15 апреля 2024, 12:52
Фото: Изображение Midjourney
Клещи переносят опасные и даже смертельные заболевания, включая клещевой энцефалит. В России уже началась вакцинация от него. Однако специалисты предупредили о другом опасном заболевании, передающемся после укуса клеща.

Важно помнить, что клещи могут передать несколько заболеваний через один укус. При обнаружении клеща на теле рекомендуется обратиться за медицинской помощью, передает newia.ru.

Эксперты рассказали о вирусном заболевании, которым можно заразиться после укуса клеща, — конго-крымская геморрагическая лихорадка. Для нее характерно распространение преимущественно в теплых регионах. Она может вызвать смертельное кровоизлияние.

В настоящее время от этой инфекции нет лекарства, поэтому следует быть предельно осторожным при прогулках в природе в период активности клещей с апреля по июль. Важно помнить, что не следует клеща давить, так как это может привести к заражению.

Кроме того, ученые напоминают, что клещи могут передавать и сыпной тиф, который может нанести серьезный вред почкам.

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