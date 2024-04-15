На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Самолет, выполнявший рейс Красноярск — Уфа, вынужден был вернуться с места запуска по технической причине. По данным тг-канала, в самолете была повышена вибрация левого двигателя.
Рейс выполняла авиакомпания «Азимут». Полет совершал самолет RRJ95, RA-89079.
Напомним, ранее вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия. Вскоре после взлета экипаж самолета В-737-524 доложил о возгорании передней стойки шасси. В связи с этим было принято решение о возврате на аэродром вылета.