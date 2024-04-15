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Updated Сегодня, 10:38

На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки

На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки

15 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Самолет выполнял рейс Красноярск — Уфа в воскресенье, 14 апреля, сообщает тг-канал Aviaincident.

Самолет, выполнявший рейс Красноярск — Уфа, вынужден был вернуться с места запуска по технической причине. По данным тг-канала, в самолете была повышена вибрация левого двигателя.

Рейс выполняла авиакомпания «Азимут». Полет совершал самолет RRJ95, RA-89079.

Напомним, ранее вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия. Вскоре после взлета экипаж самолета В-737-524 доложил о возгорании передней стойки шасси. В связи с этим было принято решение о возврате на аэродром вылета.

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#Азамат Нухов
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