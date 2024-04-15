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Posted Вчера, 13:46

Published Вчера, 13:46

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

От Уфы до Крыма почти 2 тысячи километров

Майские праздники — путешествие в Крым из Уфы

15 апреля 2024, 13:46
Фото: 1MI
От Уфы до Крыма почти 2 тысячи километров
Майские праздники можно провести незабываемо, например, отправиться в Крым.
Сюжет
Отдых

Как добраться в Крым из Уфы

Май в Крыму — это время для тех, кто любит солнечную погоду, но тяжело переносит жару. Оптимальная температура +20-25 градусов располагает к прогулкам, свежий морской воздух напитывает здоровьем. Самые решительные могут даже попробовать искупаться — днем вода в море прогревается до +15 градусов.

Раньше можно было добраться до Крыма из Уфы самолетом. Путешествие занимало всего несколько часов: долететь до Симферополя за 3 часа и около трех часов проехать в автобусе.

Сейчас вариантов добраться до живописнейшего места России осталось три: на своем автомобиле, на поезде и на автобусе. Расстояние, прямо скажем, нешуточное — 1897 километров.

Путешествие на поезде займет двое суток в один конец. Пассажирам предлагают плацкарты, купе, СВ, двухэтажные вагоны со всем железнодорожным комфортом: биотуалет, постель, вагон-ресторан.

Тур на автобусе займет 30 часов. Перевозчики обещают делать остановки каждые 3-4 часа.

Продолжительность поездки на автомобиле зависит от сил и желания водителя. Если в среднем проезжать в дань около 800 километров, на дорогу уйдет почти три дня. Но вы будете независимы от общего расписания и сможете поразиться красотой природы.

Воздух в мае прогревается до 25 градусовВоздух в мае прогревается до 25 градусов
Воздух в мае прогревается до 25 градусов

Что посмотреть в Крыму в мае

У поездки в Крым в мае есть несколько преимуществ. К примеру, начало курортного сезона диктует свои цены, а они ниже, чем в разгар лета процентов на 40. А еще нет привычной давки и можно насладиться экскурсиями и прогулками без многолюдного сопровождения.

В мае в Крыму непременно нужно посетить Никитский ботанический сад. Там проходит фестиваль тюльпанной, а затем ирисов. Вы удивитесь разнообразию и красочности прекрасных цветов, сделаете прекрасные селфи и навсегда запомните Крым ярким и благоухающим.

Прогуляться нужно и в Карадагский природный заповедник. Посмотреть потухший вулкан и сногсшибательные горные пейзажи. Экскурсия займет около четырех часов.

А еще рекомендуется сходить Судакскую крепость. Это архитектурный памятник 13-го века. Крепость построили купцы из Генуи. Музеи, экскурсии перекинут вас в мир прошлого.

Говорить о прогулках по берегу моря, наверное, даже не стоит. Шум волн и ни с чем несравнимый запах моря восстановят силы и душевное равновесие после трудовых будней.

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#Инна Мамонтова#Уфа#Майские праздники#Башкортостан#Крым#Туризм#Путешествие#Отдых#Пляжный отдых
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