Майские праздники — путешествие в Крым из Уфы

У поездки в Крым в мае есть несколько преимуществ. К примеру, начало курортного сезона диктует свои цены, а они ниже, чем в разгар лета процентов на 40. А еще нет привычной давки и можно насладиться экскурсиями и прогулками без многолюдного сопровождения.