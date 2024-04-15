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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Мэрия Уфы оправдалась за вырубку деревьев в центре столицы

«Липа какая-то»: Власти не смогли дать точные даты высадки деревьев в центре Уфы

15 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI

Мэрия Уфы оправдалась за вырубку деревьев в центре столицы

Насаждениями пожертвовали в угоду тротуарной плитке.

Пресс-служба уфимской администрации прокомментировала Mkset.ru сообщения о вырубке деревьев в центре города. Спил деревьев руководство оправдывает комплексным благоустройством тротуаров.

Напомним, сегодня жители города сообщили о вырубленных деревьях на улице Коммунистической. От здоровых с виду деревьев остались пеньки.

В центре Уфы вновь беспощадно вырубают деревья
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О причинах происходящего корреспондент Mkset.ru спросил в пресс-службе администрации Уфы. Выяснилось, что крупномеры мешали благоустройству тротуаров в историческом центре города. На вопрос о том, каким образом будет компенсироваться вырубка, пресс-служба сообщила следующее:

— После того, как здесь выполнят все необходимые работы, уложат тротуарную плитку, обязательно высадят крупномерные деревья. Обычно их высаживают во время акции «Зеленая Башкирия».

Также представители мэрии сообщили, что восстановить зелёный фонд планируется преимущественно липами.

Два месяца назад мы узнали, что благоустройством улицы Коммунистической на участке от улицы Карла Маркса до улицы Аксакова займётся компания одного из богатейших предпринимателей Башкортостана.

Стало известно, какая компания отремонтирует участок улицы в центре Уфы
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#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Вырубка деревьев
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