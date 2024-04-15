«Липа какая-то»: Власти не смогли дать точные даты высадки деревьев в центре Уфы

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пресс-служба уфимской администрации прокомментировала Mkset.ru сообщения о вырубке деревьев в центре города. Спил деревьев руководство оправдывает комплексным благоустройством тротуаров.
Напомним, сегодня жители города сообщили о вырубленных деревьях на улице Коммунистической. От здоровых с виду деревьев остались пеньки.
О причинах происходящего корреспондент Mkset.ru спросил в пресс-службе администрации Уфы. Выяснилось, что крупномеры мешали благоустройству тротуаров в историческом центре города. На вопрос о том, каким образом будет компенсироваться вырубка, пресс-служба сообщила следующее:
— После того, как здесь выполнят все необходимые работы, уложат тротуарную плитку, обязательно высадят крупномерные деревья. Обычно их высаживают во время акции «Зеленая Башкирия».
Также представители мэрии сообщили, что восстановить зелёный фонд планируется преимущественно липами.
Два месяца назад мы узнали, что благоустройством улицы Коммунистической на участке от улицы Карла Маркса до улицы Аксакова займётся компания одного из богатейших предпринимателей Башкортостана.