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Posted Вчера, 14:24

Published Вчера, 14:24

Modified Вчера, 14:26

Updated Вчера, 14:26

Кто займется озеленением Уфы

Кто займется озеленением Уфы

15 апреля 2024, 14:24
Фото: 1MI
Управление коммунального хозяйства и благоустройства заключило контракт с Владиком Хуснутдиновым. Последний согласился за 31,2 млн рублей выполнить мобильное озеленение улиц в Уфе.

В городе установят 557 кадок и вазонов с декоративными деревьями и кустарниками. Изменения затронут улицы Ленина, Мустая Карима, Кирова, Маркса и прочие. Декорации украсят названием города на русском и башкирском языках.

Отметим, что в центре Уфы снова начали спиливать деревья. Пострадали зеленые насаждения на улице Коммунистической. Проблемы зафиксировали на участке от улицы Аксакова до улицы Гоголя.

Горожане в ужасе, ведь спиливаются с виду здоровые деревья. Они не знают, будут ли компенсироваться данные действия.

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#Марина Шорина#Уфа#Благоустройство#Госзакупки
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