Кто займется озеленением Уфы

Posted Вчера, 14:24
Published Вчера, 14:24
Modified Вчера, 14:26
Updated Вчера, 14:26
В городе установят 557 кадок и вазонов с декоративными деревьями и кустарниками. Изменения затронут улицы Ленина, Мустая Карима, Кирова, Маркса и прочие. Декорации украсят названием города на русском и башкирском языках.
Отметим, что в центре Уфы снова начали спиливать деревья. Пострадали зеленые насаждения на улице Коммунистической. Проблемы зафиксировали на участке от улицы Аксакова до улицы Гоголя.
Горожане в ужасе, ведь спиливаются с виду здоровые деревья. Они не знают, будут ли компенсироваться данные действия.