ГТЛК в рамках нацпроекта начала реализацию льготной программы лизинга беспилотников

При предоставлении оборудования в лизинг предполагается применение льготной ставки 3,5 — 8,5%, которая будет напрямую зависеть от ключевой ставки, а срок лизинга составит 3 — 5 лет. Кроме того, предусмотрен авансовый платеж оператора в размере до 30% от цены выкупаемого в лизинг имущества. Конкретные же условия будут определяться для участников программы в зависимости от комплектации и типа БАС, а также отталкиваясь от текущей ставки рефинансирования Центробанка РФ.