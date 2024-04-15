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пресс-служба ООО"БАС»

ГТЛК в рамках нацпроекта начала реализацию льготной программы лизинга беспилотников

15 апреля 2024, 08:39
пресс-служба ООО"БАС»
В России осуществляется нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС), в рамках которого АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) были направлены 2,5 млрд руб. из госбюджета на проведение программы лизинга беспилотников по льготным ставкам в 2024 году.

ГТЛК получила эти деньги в формате взноса в уставный капитал, а финальная стоимость программы на нынешний год с учетом привлечения внебюджетного финансирования составила 3,1 млрд руб. Помимо предоставления беспилотников в лизинг, компания также выступит в роли основного поставщика БАС и квалифицированного заказчика в рамках гражданского государственного заказа, пишут «Новые известия».

При предоставлении оборудования в лизинг предполагается применение льготной ставки 3,5 — 8,5%, которая будет напрямую зависеть от ключевой ставки, а срок лизинга составит 3 — 5 лет. Кроме того, предусмотрен авансовый платеж оператора в размере до 30% от цены выкупаемого в лизинг имущества. Конкретные же условия будут определяться для участников программы в зависимости от комплектации и типа БАС, а также отталкиваясь от текущей ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Непременным условием участия в программе станут страхование предметов лизинга и наличие документации, подтверждающей требуемый уровень профессионализма персонала и возможность лизингополучателей действовать в рамках законодательства, включая возможность организовывать воздушное движение.

По словам гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха, суть программы в том, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам господдержки в виде льготного лизинга. Он отметил, что в настоящее время фиксируется немалый спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и со стороны производителей, которые благодаря этому получают гарантию заказа и оплаты в предусмотренные сроки.

В свою очередь первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков уточнил, что льготная лизинговая программа распространяется на все модели БАС, исключая образовательные. Он также подчеркнул, что оборудование, используемое в программе, должно соответствовать критериям локализации согласно постановлению Правительства РФ № 719, а также требованиям, предъявляемым к сертификации дронов.

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