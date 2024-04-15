Депутат Чаплин рассказал, что нужно сделать до конца мая на даче

Чаплин отметил, что нужно уделить особое внимание настройке поливочной системы, особенно автоматической, чтобы можно было быть уверенным в состоянии посаженных растений, даже находясь вдали от дачи. Весной также следует заниматься обрезкой и прививкой деревьев, а май считается наилучшим временем для этого.