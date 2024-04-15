Депутат Чаплин рассказал, что нужно сделать до конца мая на даче

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
NEWS.RU сообщает, что Чаплин подчеркнул важность использования органических удобрений до конца мая. После этого можно заняться посевом овощных и быстрорастущих цветочных культур, чтобы они к июню уже радовали красотой и вкусовыми качествами. В число таких растений входят, например, зелень, щавель и редис.
Чаплин отметил, что нужно уделить особое внимание настройке поливочной системы, особенно автоматической, чтобы можно было быть уверенным в состоянии посаженных растений, даже находясь вдали от дачи. Весной также следует заниматься обрезкой и прививкой деревьев, а май считается наилучшим временем для этого.
Для защиты деревьев от вредителей также необходимо провести их обеззараживание — побелку стволов, а также удалить сухие и поврежденные ветви, проредить густую крону. Рекомендуется также удобрить деревья минеральными и органическими удобрениями.
Также Чаплин рекомендовал обеспечить защиту участка от грызунов. Один из эффективных способов — установка ловушек как внутри дома, так и возле растений.