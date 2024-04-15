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Депутат Чаплин рассказал, что нужно сделать до конца мая на даче

Депутат Чаплин рассказал, что нужно сделать до конца мая на даче

15 апреля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы России Никита Чаплин рассказал, каке работы рекомендуется провести на приусадебном участке до конца мая. По его словам, в этот период нужно подготовить почву, посеять семена, удалить сорняки и остатки прошлогодних растений.

NEWS.RU сообщает, что Чаплин подчеркнул важность использования органических удобрений до конца мая. После этого можно заняться посевом овощных и быстрорастущих цветочных культур, чтобы они к июню уже радовали красотой и вкусовыми качествами. В число таких растений входят, например, зелень, щавель и редис.

Чаплин отметил, что нужно уделить особое внимание настройке поливочной системы, особенно автоматической, чтобы можно было быть уверенным в состоянии посаженных растений, даже находясь вдали от дачи. Весной также следует заниматься обрезкой и прививкой деревьев, а май считается наилучшим временем для этого.

Для защиты деревьев от вредителей также необходимо провести их обеззараживание — побелку стволов, а также удалить сухие и поврежденные ветви, проредить густую крону. Рекомендуется также удобрить деревья минеральными и органическими удобрениями.

Также Чаплин рекомендовал обеспечить защиту участка от грызунов. Один из эффективных способов — установка ловушек как внутри дома, так и возле растений.

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